Пенсионер отдал почти 2 млн мошенникам за "лекарства от всех болезней"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пенсионер потратил 1,9 миллиона рублей на приобретение у аферистов "лекарств от всех болезней". Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что 87-летнему мужчине позвонил якобы зарубежный медицинский специалист, предложивший ему "импортные лекарства" почти от всех заболеваний и для продления жизни. Пенсионер страдает болями в суставах, он согласился купить предложенные препараты, не раз передавая за них деньги курьерам.

Так, на протяжении нескольких месяцев злоумышленники поставляли мужчине коробки якобы с различными "лекарствами". Рыночная стоимость препаратов намного ниже той, за которую их продавали аферисты. Черемушкинская межрайонная прокуратура устанавливает лица, которые причастны к преступлению.

В ведомстве призвали не покупать лекарства "с рук" и у неизвестных лиц по телефонным рекомендациям незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Лучше обращаться в медицинские учреждения.

Ранее в Москве 77-летней пенсионерке позвонил лжеврач и заявил, что у нее есть неизлечимая болезнь, поэтому проживет она недолго. Пожилая женщина отдала 250 тысяч рублей мошенникам, чтобы от нее избавиться.

До этого мошенники выманили у 82-летнего пенсионера более 17 миллионов рублей, полиция возбудила уголовное дело. Аферисты звонили мужчине и представлялись сотрудниками безопасности банка и спецслужб. В итоге мужчина в течение нескольких месяцев переводил деньги аферистам.

В Москве задержали мошенников, выпрашивающих у пассажиров метро деньги на ж/д билеты