СК начал проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком в Северной Осетии

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Следователи начали проверку после столкновения пассажирского поезда с асфальтоукладчиком в Северной Осетии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СК РФ Елена Марковская.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Владикавказ – Адлер. Столкновение произошло в Кировском районе.

В результате произошедшего погиб водитель спецтехники. Среди пассажиров поезда никто не пострадал, вагоны с рельсов не сходили.

Ранее сообщалось, что поезд протаранил стоящий на путях трактор. Авария произошла в Приамурье. Трактор от удара вынесло с путей, но обошлось без пострадавших.