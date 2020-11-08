Более 30 человек пострадали при пожаре на территории строящегося отеля в Египте

35 человек пострадали от дыма при возгорании на территории строящейся гостиницы к югу от курортного города Хургада. Об этом сообщает портал "Eg24 News".

Пожар произошел на стройке в районе Макади в нескольких десятках километрах от египетского города. Стало известно, что большинству пострадавших, местных рабочих, медики помогли на месте.

Семь человек пришлось госпитализировать после происшествия. В дальнейшем потерпевшие покинули больницу.

Согласно информации СМИ, пламя вспыхнуло в двухэтажном здании, которое предназначалось для складских помещений. Причина пожара сейчас неизвестна.

Ранее пожар произошел на складе в Екатеринбурге. Пожар распространился на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.