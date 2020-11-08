Более 30 вагонов сошли с рельсов в Новосибирской области

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Более 30 вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

"В воскресенье, 8 ноября, в 11:58 на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов", – говорится в сообщении.

К месту ЧП направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск и оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги.

Несколько дней назад электричка сошла с рельсов на Киевском направлении МЖД. Инцидент произошел на станции Толстопальцево. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиров эвакуировали. Для устранения последствий аварии на место ЧП был направлен восстановительный поезд со станции Бекасово.

