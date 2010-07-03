Группу детсада в Нарьян-Маре закрыли после трагедии с ребенком

Фото: скриншот видео СК РФ

Помещение подготовительной группы детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит ребенок, закроют минимум до конца года. Большинство воспитанников группы перевели в другое дошкольное учреждение.

"Один ребенок из этой группы перешел в детсад "Ромашка", четверо перешли внутри сада "Сказка" в соседнюю группу, а 15 детей переведены по желанию родителей с понедельника в другой детсад "Семицветик" и будут там воспитываться", – цитирует РИА Новости сообщение департамента образования НАО.

Само помещение, где произошла трагедия, будет закрыто, по крайней мере, до конца календарного года. Руководство детсада собирается провести там ремонт, полностью обновить интерьер, чтобы ничего не напоминало о произошедшем.

31 октября 36-летний мужчина беспрепятственно прошел в детский сад "Сказка" Нарьян-Мара во время тихого часа. По информации следствия, злоумышленник был пьян. В группе он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Мужчину задержали на месте преступления. Свои действия он объяснил голосами в голове.

Знакомый подозреваемого рассказал, что у мужчины была попытка суицида. При этом друзья арестованного не замечали у него агрессии, в том числе к детям. Также известно, что подозреваемый находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.