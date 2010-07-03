Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:10

Группу детсада в Нарьян-Маре закрыли после трагедии с ребенком

происшествия

Фото: скриншот видео СК РФ

Помещение подготовительной группы детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит ребенок, закроют минимум до конца года. Большинство воспитанников группы перевели в другое дошкольное учреждение.

"Один ребенок из этой группы перешел в детсад "Ромашка", четверо перешли внутри сада "Сказка" в соседнюю группу, а 15 детей переведены по желанию родителей с понедельника в другой детсад "Семицветик" и будут там воспитываться", – цитирует РИА Новости сообщение департамента образования НАО.

Само помещение, где произошла трагедия, будет закрыто, по крайней мере, до конца календарного года. Руководство детсада собирается провести там ремонт, полностью обновить интерьер, чтобы ничего не напоминало о произошедшем.

31 октября 36-летний мужчина беспрепятственно прошел в детский сад "Сказка" Нарьян-Мара во время тихого часа. По информации следствия, злоумышленник был пьян. В группе он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Мужчину задержали на месте преступления. Свои действия он объяснил голосами в голове.

Знакомый подозреваемого рассказал, что у мужчины была попытка суицида. При этом друзья арестованного не замечали у него агрессии, в том числе к детям. Также известно, что подозреваемый находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика