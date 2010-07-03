Памятник герою СССР разрушили в Молдавии

Памятник герою СССР Георгию Черниенко разбили на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе, передает "Комсомольская правда".

Как сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, это второй акт вандализма за последние шесть месяцев.

"Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза", – написал Петрович в Facebook.

Он также напомнил, что полгода назад новый глава МВД Андрей Нэстасе решил ликвидировать пост полиции, охранявшей мемориал.

В октябре памятник Красной армии в центре Остравы на северо-востоке Чехии облили красной краской.