Radio Atalaya: неизвестные обстреляли кортеж президента Эквадора Нобоа

Фото: x.com/680radioatalaya

Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа обстреляли в кантоне Каньяр. Об этом сообщает Radio Atalaya на своей странице в соцсети X.

"Под выстрелы попали автомобили, в которых ехали глава государства и другие правительственные чиновники", – говорится в сообщении радиоканала.

Информация о состоянии Нобоа, а также о каких-либо возможных пострадавших пока не уточняется.

