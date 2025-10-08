Форма поиска по сайту

Radio Atalaya: неизвестные обстреляли кортеж президента Эквадора Нобоа

Неизвестные обстреляли кортеж президента Эквадора

Фото: x.com/680radioatalaya

Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа обстреляли в кантоне Каньяр. Об этом сообщает Radio Atalaya на своей странице в соцсети X.

"Под выстрелы попали автомобили, в которых ехали глава государства и другие правительственные чиновники", – говорится в сообщении радиоканала.

Информация о состоянии Нобоа, а также о каких-либо возможных пострадавших пока не уточняется.

Ранее взрыв прогремел внутри грузового автомобиля в центре Парижа, недалеко от резиденции премьер-министра страны – Матиньонского дворца. Инцидент произошел во время встречи подавшего в отставку премьера Франции Себастьяна Лекорню с его коллегами-политиками из центрального блока.

В сентябре житель США хотел устроить в Вашингтоне крушение вертолета с американским президентом Дональдом Трампом, попытавшись ослепить его пилота с помощью лазерной указки. Мужчину задержали, во время обыска у него также нашли нож.

происшествияполитиказа рубежом

