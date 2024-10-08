Организаторов псевдостационара для наркозависимых задержали в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Злоумышленники незаконно организовали псевдостационар и реабилитационный центр на улице Смирновской в Москве от имени организации с лицензией на оказание услуг частной скорой помощи на дому, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Для привлечения клиентов они размещали в интернете объявления о предоставлении платных медуслуг по лечению алкогольной и наркотической зависимости.

"После госпитализации в лжемедицинское учреждение родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии и необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. Поверив аферистам, граждане переводили денежные средства на их банковские счета. По предварительным подсчетам, общий ущерб превышает миллион рублей", – отметила Волк.

Задержание провели столичное Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО, региональное управление ФБС и Росгвардия.

Правоохранители задержали трех мужчин и трех женщин по подозрению в совершении преступления. Пятеро из них были заключены под стражу. Одному соучастнику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи СК возбудили восемь уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Все дела объединены в одно производство.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в офисах и псевдостационаре в Москве и Калужской области были изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника и три машины скорой помощи.

Ранее столичная полиция задержала курьера телефонных мошенников, которые обманули 62-летнего москвича и похитили у него 8,7 миллиона рублей. Потерпевший обналичил деньги со своих вкладов и отдал их пришедшему незнакомцу. Через некоторое время пожилой мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.