Появилось видео ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Момент подрыва автомобиля на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь, попал на видео.

На кадрах видно, как огонь охватывает часть моста, над небом поднимается густой черный дым.



Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



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