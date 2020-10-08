На Сахалине пенсионер потерял ногу и умер, помогая женщине с парковкой

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В Сахалине женщина за рулем наехала на мужчину, когда тот помогал ей с парковкой. Из-за полученных травм он скончался. В отношении нее было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, сообщает "Газета.ру".

По версии следствия, 64-летний пенсионер зашел в гараж по просьбе женщины, когда та начала парковаться. Чтобы помочь, мужчина показывал ей оттуда направление движения. Водитель выбрала неправильную скорость и наехала на мужчину. Пенсионер лишился ноги и скончался на месте от травм и сильной кровопотери. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Летом СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" из-за утонувшей в ванне девочки. Уточняется, что мать годовалого ребенка оставила его в воде без присмотра на неопределенное время.