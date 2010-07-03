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Спорт

08 октября, 23:32

Призер Олимпийских игр по теннису найден мертвым в Москве

происшествия спорт

Фото: www.tennis-russia.ru

Тело российского теннисиста Михаила Бирюкова обнаружили в квартире в Москве.

Как пишет "Комсомольская правда" во вторник, 8 октября со ссылкой на источники, спортсмена нашли в ванной. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. По факту произошедшего проводится проверка.

Бирюков родился в 1992 году в семье четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой. В 2010 году он завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях по теннису на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

21 апреля чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина была найдена без признаков жизни на козырьке подъезда дома на Кронштадском бульваре в столице. Девушка выпала с общего балкона на 13 этаже.

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