В Хабаровском крае подростки разбили окна в избирательном участке

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Два подростка ночью разбили окна в помещении для голосования в Хабаровском крае. Об этом со ссылкой на краевую избирательную комиссию сообщает РИА Новости.

"На одном из участков произошел инцидент. Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования. Подростки установлены и задержаны", – указано в сообщении.

В краевом избиркоме подчеркнули, что избирательная документация и ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не была нарушена. В помещении уже заменили стекла, участок приступил к работе.

Ранее сообщалось, что в Москве подростки избили мужчину на одной из станций метро. По данным столичного главка СК РФ, полиция определила причастных к преступлению – ими оказались 17-летние молодые люди. Их доставили в отделение московского СК для проведения следственных действий, кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").