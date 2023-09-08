В СК Армении заявили, что по делу Бадаляна и Геворкяна изъяты автомат и гранаты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По уголовному делу блогера Микаэла Бадаляна и журналиста Sputnik Армения Ашота Геворкяна были изъяты автомат, боевые патроны и гранаты. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете Армении.

Как утверждает адвокат, оружие, которое обнаружили в автомобиле Геворкяна, принадлежит другому человеку.

Накануне Следственный комитет Армении сообщил о задержании блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна в городе Горис на юге Армении. Мужчины проходят по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял о пропаже Бадаляна в Горисе. Позже он добавил, что блогера уже арестовывали в Армении, а обвинения, выдвинутые против него, трактовались как политические.

Агентство Sputnik, в свою очередь, отмечало, что Геворкян направился в город Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта.

Посольство РФ в Ереване следит за ситуацией, связанной с задержанием Бадаляна и Геворкяна.