Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе в сторону центра, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Авария произошла в районе дома 52. В связи с этим движение в районе ДТП ограничено – автомобили двигаются по одной из трех полос. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее ДТП с участием грузовика и автобуса произошло на 46-м километре Калужского шоссе. Виновником аварии стал водитель грузового автомобиля, который не справился с управлением. В результате столкновения автобус загорелся. Пострадали два человека.

