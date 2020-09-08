СК проверит информацию об избиении москвичкой своего ребенка в прямом эфире в интернете

08 сентября, 20:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следствие проводит проверку по информации об избиении в Москве ребенка матерью во время видеотрансляции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.
"Организована доследственная проверка по обстоятельствам, изложенным в одной из социальных сетей. В информации указано, что женщина по имени Людмила из Москвы забыла выключить веб-камеру после трансляции и избила малолетнего ребенка перед десятками зрителей", – рассказала Иванова.
Она добавила, что в настоящий момент следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В августе следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка на юго-востоке Москвы. По данным следствия, 15 августа злоумышленник, находясь в квартире жилого дома, избил годовалую дочь своей сожительницы. В результате девочка получила множественные травмы головы и тела. Ребенка с мамой госпитализировали.
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