Полиция опровергла информацию об обстреле автобуса с наблюдателями в Туве

12:36
12:36
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Фото: gov.tuva.ru
Руководитель МВД Республики Тува Март-оол Тарначы сообщил, что правоохранительные органы не обнаружили следов обстрела автобуса с наблюдателями и журналистами, следующими на выборы из Красноярского края, передает "Интерфакс".
"Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы", – отметил Тарначы, добавив, что на автобусе нет огнестрельных пробоин.
Глава республиканского МВД при этом уточнил, что заявлений от пострадавших также не поступало. Кроме того, по словам Тарначы, находившиеся в автобусе граждане не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей Избирательной комиссии Тувы.
Ранее депутат Госдумы Сергей Натаров написал у себя в Facebook, что на границе Красноярского края и Тувы неизвестные обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями. Местные СМИ передавали, что люди в масках на лошадях повредили автобусу колеса.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол в ходе встречи с руководителями Росгвардии, ФСБ и МВД поручил взять ситуацию в республике на особый контроль и обеспечить спокойную обстановку для избирателей.
В Туве в Единый день голосования 8 сентября проходят выборы депутатов республиканского парламента третьего созыва и 60 муниципальных выборов.
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