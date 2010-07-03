Нарушитель порядка на участке по досрочным выборам в МГД в Дорогомилове Егоров задержан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В главном управлении МВД по Москве сообщили, что в субботу, 7 сентября, около 13:30 в полицию поступила информация о хулиганских действиях на входе в управу района Дорогомилово, где располагается территориальная избирательная комиссия. Об этом говорится на районной газеты.
Уточняется, что мужчина пытался пройти в охраняемое помещение, отказываясь предъявить удостоверяющие личность документы и назвать цель визита. Охрана попыталась остановить нарушителя, в итоге тот ударил сотрудника ЧОП в грудь и затем, выкрикивая оскорбления и угрозы, все же смог проникнуть в учреждение.
На место прибыли сотрудники Росгвардии, они передали мужчину наряду полиции, вскоре его доставили в территориальный отдел правоохранительных органов. Работник ЧОП обратился за помощью в медицинское учреждение.
Как уточняет газета "На западе Москвы. Дорогомилово", нарушителя зовут Егоров В.В. Отмечается, что в ходе инцидента он также сильно дернул за руку и оттолкнул члена УИК 2562. После произошедшего меры безопасности при входе в управу района были усилены.
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