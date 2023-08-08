Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии за линию соприкосновения – ЦПВС

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Террористы в Сирии попытались проникнуть с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"Отмечаются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия", – приводит его слова ТАСС.

Российское командование группировки войск и командование ВС Сирии принимают все необходимые меры, чтобы исключить террористическую угрозу мирному населению и военнослужащим правительственных войск, подчеркнул Кулить.

Ранее в ЦПВС сообщили, что подготовка не менее 200 боевиков из Исламской партии Туркестана (запрещена на территории РФ) ведется на территории Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Боевики проводят учения по программам артиллерийской, диверсионной, инженерной, огневой и снайперской подготовки.



Новости часа: более 200 террористов готовят в зоне деэскалации в Сирии