В ЦПВС зафкисировали подготовку более 200 террористов в Идлибской зоне деэскалации Сирии

Фото: AP Phptp/Murat Kibritlioglu

Подготовка не менее 200 боевиков из Исламской партии Туркестана (запрещена на территории РФ) ведется на территории Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В Идлибской зоне деэскалации <...> руководство террористической группировки Джебхат Ан-Нусра (запрещена в РФ) с 28 июля на базе своих тренировочных лагерей проводит подготовку не менее 200 боевиков из состава международной террористической организации Исламская партия Туркестана", – приводит РИА Новости слова контр-адмирала.

Как уточнил Кулить, боевики проводят учения по программам артиллерийской, диверсионной, инженерной, огневой и снайперской подготовки. Террористы также тренируются использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Особый упор делается на подготовку ведения ночных боевых действий, резюмировал контр-адмирал.

Отмечается, что российское и сирийское командование оставляют за собой право на нейтрализацию угроз со стороны указанных террористических формирований.

Кроме того, Кулить добавил, что международная коалиция во главе с США в Сирии 11 раз сутки нарушила протоколы деконфликтации посредством несогласованных с РФ полетов БПЛА.

В частности, по словам контр-адмирала, рост числа нарушений наблюдается в районе зоны Эт-Танф. За сутки в том числе зафиксировано 17 нарушений двумя парами истребителей Rafale, пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16 и одним многоцелевым беспилотником MQ-1C.

Накануне Кулить рассказал о 14 случаях нарушения протоколов деконфликтации со стороны международной коалиции под началом США. Речь идет о полетах БПЛА, которые не были согласованы с РФ.

Кроме того, как добавил Кулить, в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.

В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе