Международная коалиция 14 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации – ЦПВС в Сирии

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации. Такое заявление сделал брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", – приводит его слова РИА Новости.

Кулить уточнил, что рост числа нарушений в сирийском небе происходит в районе зоны Эт-Танф, где также проходят международные воздушные трассы. По его словам, за сутки протоколы деконфликтации были нарушены 11 раз тремя парами истребителей F-35, и по одному разу парой истребителей F-16, парой многоцелевых беспилотников MQ-1C и самолетом-разведчиком MC-12W.

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.

Ранее сообщалось, что ВКС России и подразделения спецназа Сирийской Арабской армии впервые провели тактическое учение по освобождению населенного пункта. По итогам учения российское и сирийское командование дало высокую оценку слаженным действиям сил обоих стран.



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