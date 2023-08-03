ВКС России и спецназ Сирии впервые провели совместное ночное учение

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВКС России и подразделения спецназа Сирийской Арабской армии впервые провели тактическое учение по освобождению населенного пункта. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале.

"По замыслу учения, противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями", – указано в сообщении.

Согласно легенде учения, командование российской группировки войск и сирийской армии приняли решение провести совместную ночную десантную операцию, чтобы освободить населенный пункт.

Вначале экипажи российских истребителей и бомбардировщиков Су-35 и Су-24 вместе с артиллерийскими расчетами ВС Сирии поразили критически важные объекты условного противника.

Затем ударные вертолеты Ка-52 ВКС России нанесли огневое поражение по бронетехнике и укрепленным позициям противника, что позволило спецназовцам осуществить высадку тактического воздушного десанта.

Сирийские военнослужащие десантировались из вертолетов армейской авиации России на российских парашютных системах и штурмовым способом по канатам. Используя высокоманевренную автомобильную технику, они провели штурм населенного пункта и уничтожили условных террористов.

По итогам учения российское и сирийское командование дало высокую оценку слаженным действиям сил обоих стран.

Ранее сообщалось, что корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. После выхода кораблей РФ и КНР из Владивостока был сформирован совместный отряд кораблей.

Задачами совместного патрулирования на флоте назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия и Китай провели военно-морские учения