Женщину утопили в реке в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в том, что он утопил в реке женщину. Об этом сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

"По данным следствия, подозреваемый утром 8 августа 2022 года, находясь на набережной реки Монастырки в проекции Лазаревского сквера у одного из домов по площади Александра Невского, на почве личных неприязненных отношений утопил в реке женщину. После чего с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении.

Следователи нашли тело женщины на набережной, после чего возбудили уголовное дело об убийстве. Специалисты осмотрели место происшествия. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках расследования.

Ранее в столице задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника.

Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей. По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая напала на другую женщину с ножом.