Пожар в Волгоградской области локализовали на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Возгорание в производственном здании в городе Волжском Волгоградской области локализовали на площади 2 тысяч "квадратов", сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В 21:50 по московскому времени пожар в городе Волжский локализован на площади 2 000 квадратных метров", – поделились в ведомстве.

На тушение пламени МЧС направило дополнительные силы. В общей сложности привлекли 48 человек и 18 единиц техники.

Сообщения о пожаре поступили в дежурную часть в 19:39 по московскому времени. Возгорание вспыхнуло по адресу Волгоградская область, городской округ Волжский, улица Портовая 16/7, строение 1.

Ранее площадь пожара составляла 1 000 "квадратов". По предварительным данным, пострадавших нет. По указанному адресу располагается склад кейтеринга.