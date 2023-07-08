Человек пострадал при обрушении балкона в многоквартирном доме в Саратове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Саратовской области"

Человек получил травмы при обрушении балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове. Прокуратура организовала проверку, следует из сообщения в телеграм-канале надзорного ведомства региона.

"По предварительным данным, 8 июля 2023 года в многоквартирном доме 11 по улице Дос поселка Соколовый при обрушении балкона третьего этажа пострадал мужчина. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. На фотографии можно увидеть, как обрушившийся балкон лежит на балконе этажом ниже.

Как сообщили в телеграм-канале Следственного комитета по Саратовской области, правоохранители приступили к процессуальной проверке по этому инциденту. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Ранее стало известно, что многоэтажный дом в египетской Александрии разрушился. Генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сауи поручил организовать расследование по этой ситуации.

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