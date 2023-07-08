Пострадавшую от молнии в Коломне женщину выписали из больницы

Фото: телеграм-канал "112"

Женщину, которая пострадала от удара молнии в Коломне, выписали из больницы, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

"Врачи провели обследования и предоставили всю необходимую помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, поэтому восстановление разрешили продолжить в домашних условиях. Если потребуется, окажем всю дополнительную помощь", – написал он.

Гречищев уточнил, что во время грозы молния ударила в электросамокат возле которого находилась женщина. С ожогами стоп пострадавшую доставили в Коломенскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что женщина получила травмы в результате удара молнии в подмосковной Коломне. Она была доставлена в Коломенскую ожоговую больницу.

Вечером 7 июля Коломну накрыли сильные дожди. Происшествие случилось у дома 3а на Вокзальной улице.

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