Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ливни, грозы и сильный ветер вновь придут в Москву в ближайшие часы. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что ливни ожидаются с 11:00 до 12:00, максимальная интенсивность до – 18:00. Порывы ветра при грозе, по ее информации, будут достигать 17 метров в секунду. Столбики термометров будут на уровне 19–21 градуса.

"К нам приближается зона сильного дождя с востока. Сейчас она уже в районе Коломны", – сообщила Позднякова.

Ранее синоптик отмечала, что 30 июня в Москве может выпасть почти 25% месячной нормы осадков. Она обратила внимание на то, что месячная норма по дождям, которая в июне составляет 77 миллиметров, уже перевыполнена на 126%.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 29 июня в столице выпало 36% от месячной нормы осадков. Москва получила 28 миллиметров осадков. 22 миллиметра выпало за ночь и еще 6 миллиметров добавилось днем.

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