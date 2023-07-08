Гладков сообщил, что возвращение жителей в Шебекино приостановлено после новых обстрелов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Власти Белгородской области приостанавливают возвращение жителей в Шебекино из пунктов временного размещения из-за новых обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, после ночных событий было принято решение на два дня объявить выходные для строителей, которые занимаются восстановлением города.

"И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться", – заявил он.

Ночью сообщалось, что украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там началось возгорание. Помимо этого, огонь охватил местную овощную базу и один автомобиль.

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