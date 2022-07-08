Часть Тамбова осталась без воды и электричества из-за аварии на подстанции

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Северная часть Тамбова осталась без электроэнергии и воды из-за аварии на подстанции. Об этом сообщил врио главы городской администрации Максим Егоров.

Он уточнил, что на подстанции произошел пожар с возгоранием выключателя. Политик добавил, что главной задачей энергетиков в настоящее время является недопущение каскадных отключений. По его словам, специалисты локализовали проблемный район.

"Следующий этап – компенсация выбывших мощностей <...>. Водоснабжение и водоотведение полностью восстановим самое позднее к утру. <...> Держу ситуацию под личным контролем", – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 226 населенных пунктов Брянской области остались без электроснабжения из-за непогоды. Ветер повалил 370 деревьев. В результате повреждения получили 19 автомобилей. К ликвидации последствий были привлечены 1 тысяча человек и 300 единиц техники.

