Около 40 подтоплений ликвидируют в Краснодаре после дождя

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Порядка 40 подтоплений ликвидируют в Краснодаре после сильного дождя, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Откачкой воды занимаются 20 единиц техники. В настоящий момент жителями было подано 38 заявлений на ликвидацию подтоплений. Специалисты осушили уже больше половины из них.

Восстанавливается и городской электротранспорт. Отмечается, что троллейбусное движение уже восстановлено, в то время как над возобновлением дееспособности трамвайных участков пока работают специалисты.

Сообщается, что на отдельных участках будет проведена дополнительная очистка. В городской администрации подчеркнули, что в целом ливневые коммуникации справились с осадками.

7 июля в Краснодаре прошел сильный дождь, в результате которого в городе образовались подтопления.

Вечером 7 июля в Москве также установилась непогода. По столице прошлись сильные дожди, град и грозы. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В результате стихии в Москве упало около 25 деревьев.