Мужчину задержали за избиение до смерти человека около ТЦ в Балашихе

18:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Московской области был задержан мужчина, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Инцидент произошел около ТЦ в Балашихе, говорится на сайте СК РФ по Подмосковью.
"По предварительным данным следствия, 3 июля в вечернее время около одного из торговых центров в городе Балашихе между двумя группами мужчин произошел конфликт, в результате которого 62-летнему москвичу были причинены различные телесные повреждения", – заявили представители ведомства.
Известно, что потерпевший скончался на месте происшествия. Как рассказал эксперт, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Согласно информации СК, причастным к убийству оказался 23-летний местный житель. В ходе следственных действий он сообщил, что во время ссоры ударил потерпевшего в голову, после чего мужчина упал. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
Ранее мужчину в Москве осудили за избиение знакомой до смерти. Обвиняемым по данному делу стал 31-летний Алексей Погорецкий.
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