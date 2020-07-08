Мужчину задержали за избиение до смерти человека около ТЦ в Балашихе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Московской области был задержан мужчина, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Инцидент произошел около ТЦ в Балашихе, говорится на сайте СК РФ по Подмосковью.

"По предварительным данным следствия, 3 июля в вечернее время около одного из торговых центров в городе Балашихе между двумя группами мужчин произошел конфликт, в результате которого 62-летнему москвичу были причинены различные телесные повреждения", – заявили представители ведомства.

Известно, что потерпевший скончался на месте происшествия. Как рассказал эксперт, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Согласно информации СК, причастным к убийству оказался 23-летний местный житель. В ходе следственных действий он сообщил, что во время ссоры ударил потерпевшего в голову, после чего мужчина упал. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Ранее мужчину в Москве осудили за избиение знакомой до смерти. Обвиняемым по данному делу стал 31-летний Алексей Погорецкий.