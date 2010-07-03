Власти охарактеризовали ярославскую семью, в которой ребенка привязали к столбу

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Глава Приволжского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области Елена Коршунова прокомментировала инцидент с привязанным к столбу пятилетним сыном из многодетной семьи.

"Это вопиющий инцидент, абсолютно неожиданный, потому что эта семья внешне выглядела очень нормальной", – цитирует Коршунову РИА Новости.

По ее словам, дети из этой семьи нормально учились в школе, а один мальчик даже выступал на конкурсе художественной самодеятельности.

Коршунова отметила, что мама отвечала на все требования классного руководителя, и вместе с мужем всегда присутствовала на родительских собраниях.

Она подчеркнула, что семья приехала в Юрьевское "с большими надеждами проживать в этой деревне". Семья благоустроила деревенский дом и завела подсобное хозяйство.

Также семья ходила в церковь по большим праздникам, и имела доброжелательные отношения с окружающими.

В многодетной семье воспитываются родные, приемные и дети под опекой. После инцидента обнаруженного привязанным ребенка, а также остальных семерых детей временно изъяли из семьи.

Ярославская полиция возбудила уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Обстоятельства произошедшего также выясняет аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. По словам Анны Кузнецовой, в этом ЧП участвовали старшие дети из опекунской многодетной семьи.