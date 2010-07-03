В Москве неизвестный поджег 11-летнего ребенка

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

11-летний мальчик в Москве получил ожоги, после того как его облили горючей жидкостью и подожгли, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенка доставили в столичную больницу 5 июля. У него диагностировали ожоги ног и промежности – в общей сложности 15% поверхности тела.

В ГСУ Следственного комитета России по столице уточнили, что трое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет играли во дворе дома в Перове, где нашли бутылку с жидкостью для розжига огня.

"Один из мальчиков неаккуратно поджег жидкость, и загорелась его одежда. Ребенок получил многочисленные ожоги", – заявили в ведомстве.

Сам пострадавший рассказал, что незнакомый подросток облил его жидкостью для розжига мангала и поджег.

Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 июля в одно из медучреждений Назрани доставили девочку из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. На теле ребенка обнаружили многочисленные порезы, ожоги, шрамы, вывихи.

Также врачи диагностировали тромб в сосуде и нарушение кровообращения в левой кисти.