Москвич может лишиться прав из-за аренды каршеринга

Москвич может лишиться водительских прав после поездки на автомобиле каршеринга с потертыми номерами, передает телеканал Москва 24.

Прежде чем сесть в каршеринговую машину, ее рекомендуют тщательно осмотреть на наличие дефектов. Заметив, например, вмятину, пользователи сервиса фотографируют ее и отправляют снимок администраторам. Но, как выяснилось, не меньше внимания нужно уделять номерам.

Артем Баусов взял в аренду автомобиль каршеринга, который может стоить ему водительских прав. "Осмотрел машину. Сел и поехал. Через какое-то время меня оставил сотрудник ГИБДД и оформил за "подложные номера", – рассказал молодой человек.

9 июля москвич должен явиться в суд. Ему вменяют "управление автомобилем с заведомо подложными номерами". Однако правильно ли считать пользователя каршеринга виновником при проблемах с номерами?

"В случае с каршерингом я не знаю, как это должно расцениваться. Если есть нарушение – ладно. Никакого умысла у меня не было", – признался Артем.

Даже после того, как молодой человек написал в службу техподдержки, автомобиль с плохо читаемыми номерами какое-то время еще был доступен для аренды. При этом в компании знали о нарушении.

В администрации каршеринга предполагают, что кто-то мог специально стереть номер, чтобы полихачить на столичных магистралях без штрафов. Глава пресс-службы сервиса Алена Балакирева посоветовали клиентам каршеринга проверять, в каком состоянии находится госномер автомобиля. "Каждый прилипший листок, комок грязи, что бы то ни было – уже больше не является исключением", – подчеркнула она. "Госномер должен читаться с 20 метров. Это обязанность того человека, который управляет транспортным средством", – напомнила Балакирева.

Тем не менее у Артема остаются вопросы: если смазанный номер еще можно заметить, то, например, поддельный по виду не отличить, и вся ответственность вновь ляжет на плечи шофера. Молодой человек хоть и рассчитывает на поддержку каршеринга в суде, мысленно уже смирился с потерей прав на целый год.

Ранее москвич получил 71 штраф за одну поездку на каршеринге. Нарушитель воспользовался аккаунтом своего друга. По правилам сервиса, штрафы придется заплатить самому владельцу аккаунта. Помимо этого, его могут заблокировать в сервисе, так как в установленных правилах прописано, что пользователи не имеют права передавать транспорт другим лицам.