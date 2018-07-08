Четверых детей спасли из затопленной пещеры в Таиланде

8 июля, 16:23
Фото: David Longstreath/AP
Четверых детей вывели на поверхность из затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда, сообщает РИА Новости. О спасении детей заявил представитель районной администрации, имеющий пропуск пещеру.
По данным местного телеканала, двоих уже отвезли в больницу в городе Чианграя в 60 километрах от места ЧП. Еще двое, по данным канала, остаются в полевом госпитале прямо у входа в пещеру.
Операция по спасению школьников началась утром 8 июля. В операции участвуют 13 водолазов, в том числе таиландские военнослужащие и пять опытных боевых пловцов.
12 школьников из местной юниорской футбольной команды провели в пещере вместе со своим тренером около двух недель. Поиски велись в течение 10 дней. Всех детей нашли живыми, но очень слабыми.
После того, как их обнаружили, из пещеры откачали часть воды. Благодаря этому водолазы вместе с детьми смогут преодолеть больше участков на поверхности.
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