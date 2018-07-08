В Таиланде начали спасать детей из затопленной пещеры

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На севере Таиланда началась операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера, заблокированных из-за наводнения в пещере Тхам Луанг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанакона.

По его словам, в операции участвуют 13 водолазов, в том числе таиландские военнослужащие и пять опытных боевых пловцов. Все они отправились в дальний район пещеры.

Дети вместе с дайверами выберутся на поверхность около 21:00 в воскресенье по московскому времени. Осоттанакон отметил, что из пещеры откачивали воду в течение нескольких дней. Благодаря этому уровень воды там стал значительно ниже среднего для сезона дождей. Это сократило число мест, которые дайверам с детьми придется преодолевать под водой.

Врачи, находящиеся в пещере, рассказали, что дети окрепли и готовы вернуться домой. В течение нескольких дней они учились пользоваться водолазным снаряжением.

12 подростков из таиладской юниорской футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Вскоре выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и из-за сильных дождей не смогли выбраться. Их искали в течение 10 дней. В результате всех детей нашли живыми, но сильно ослабевшими.