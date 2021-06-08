Выкинувшая свою дочь из окна жительница Самары на учете не состояла

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Жительница Самары, выкинувшая с балкона шестого этажа трехлетнюю дочь, на учете не состояла. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве социально-демографической и семейной политики региона.

Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы по статье об убийстве ребенка.

"По версии следствия, 8 июня 2021 года подозреваемая, находясь в квартире одного из жилых домов Октябрьского района города, уронила с балкона свою малолетнюю дочь 2018 года рождения", – говорится в сообщении пресс-службы СК.

В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. В региональной прокуратуре по факту произошедшего начали проверку.

"Женщина приехала из Ульяновска и жила с дочкой в съемной квартире. На учете не состояла, регистрации в Самарской области у нее не было", – пояснили в ведомстве.

Ранее прокуратура Москвы потребовала отправить на принудительное лечение женщину, убившую двух своих детей. Трагедия произошла в ноябре 2020 года. Мать задушила детей, а на допросе сообщила, что это решение пришло к ней неожиданно.