Спасатели в Москве спасли из пруда тонувшего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спасатели вытащили из пруда в Терлецком лесопарке 10-летнего мальчика. Как сообщает Агентство "Москва", ребенок хотел вытащить из воды игрушку и начал тонуть.

В пресс-службе департамента ГОЧСиПБ рассказали, что мальчика заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Терлецкая" Виталий Ильичев и Александр Елисеенков.

"Ни секунды не раздумывая, Виталий нырнул за ушедшим на глубину мальчиком, ухватил его за руку и поднял из толщи воды на борт мотолодки", – сообщили в ведомстве.

Ребенка доставили на станцию и вызвали врачей. Помощь специалистов не потребовалась, он пришел в себя и отправился домой с бабушкой.

Ранее сообщалось, что с 9 июня спасатели на воде переходят на усиленный режим работы из-за жары. На дежурство планируется вызвать до 90 человек, они будут патрулировать территорию с 6:30 до 22:00.

