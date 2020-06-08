В Ростовской области полицейского протащили на двери машины

18:24
Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"
Женщина-водитель в Ростовской области протащила на двери своей машины полицейского. Как сообщает РИА Новости, на нарушительницу составили три административных протокола.
В Сети было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции попросил женщину выйти из машины. Та отказывается и несколько метров едет с правоохранителем, державшимся за дверь.
"Полицейский обратился к гражданке, находящейся за рулем автомобиля, с просьбой заглушить мотор и выключить музыку. Женщина отказалась и начала движение автомобиля, в результате чего сотрудник полиции получил травмы", – сообщили в ГУ МВД России по региону.
Причиной проверки стала громкая музыка, которая доносилась из салона, что противоречит санитарным нормам об уровне тишины в вечернее время.
В отношении злоумышленницы составлены административные протоколы по статьям "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП", участником которого она являлась, и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
В мае 2020 года водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на инспектора ДПС в Казани. Сотрудник полиции получил тяжелые травмы. Задержать преступника удалось только с применением силы.
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