Пьяный водитель без прав сбил полицейского в Казани

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Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на инспектора ДПС в Казани. Сотрудник полиции получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, заявили РИА Новости в МВД по Татарстану.

Оказалось, что автомобилиста ранее лишали прав. Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым. В июле 2016 года его лишили права управления транспортным средством сроком на 100 месяцев.

Как установили следователи, дорожный инцидент произошел на улице Липатова. "Водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на инспектора ДПС и скрылся. Сотрудник ГИБДД с тяжелыми травмами госпитализирован", – уточнили в правоохранительных органах.

Полицейские преследовали автомобиль, покинувший место ДТП, в течение 10 минут. В скором времени его удалось заблокировать и задержать. При этом молодой человек в момент задержания оказал сопротивление.

Работникам МВД, по информации ведомства, пришлось применить силу в отношении нарушителя. Задержанным является житель Новошешминского района республики 1987 года рождения.

Ранее три человека стали жертвами ДТП в Тульской области. В результате аварии погибли двое мужчин и женщина.

