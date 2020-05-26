Пьяный водитель без прав сбил полицейского в Казани

19:53
Фото: depositphotos/Emevil
Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на инспектора ДПС в Казани. Сотрудник полиции получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, заявили РИА Новости в МВД по Татарстану.
Оказалось, что автомобилиста ранее лишали прав. Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым. В июле 2016 года его лишили права управления транспортным средством сроком на 100 месяцев.
Как установили следователи, дорожный инцидент произошел на улице Липатова. "Водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на инспектора ДПС и скрылся. Сотрудник ГИБДД с тяжелыми травмами госпитализирован", – уточнили в правоохранительных органах.
Полицейские преследовали автомобиль, покинувший место ДТП, в течение 10 минут. В скором времени его удалось заблокировать и задержать. При этом молодой человек в момент задержания оказал сопротивление.
Работникам МВД, по информации ведомства, пришлось применить силу в отношении нарушителя. Задержанным является житель Новошешминского района республики 1987 года рождения.
Ранее три человека стали жертвами ДТП в Тульской области. В результате аварии погибли двое мужчин и женщина.
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