В Москве арестовали банкира по делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей

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Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда, мера пресечения действует до 6 июля. Власову, в частности, инкриминируют создание преступного сообщества.

Кроме того, он подозревается в совершении валютных операций по переводу денежных на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов.

Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о незаконных валютных операциях против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Следствие считает, что международное преступное сообщество в 2013-2014 годах вывело из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 миллиардов рублей.

Ранее суд продлил до 25 июня арест бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, которому вменяют хищение четырех миллиардов рублей.