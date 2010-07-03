Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

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Боевики из Идлибской зоны деэскалации предприняли попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майора Виктора Купчишина.

По его словам, в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов. Две огневые позиции боевиков, с которых велся обстрел, уничтожены авиацией ВКС РФ и артиллерией сирийцев.

6 мая боевики дважды обстреливали авиабазу Хмеймим, используя системы залпового огня. Всего было выпущено 36 реактивных снарядов.

Попытка обстрела была предпринята и 2 мая. Тогда же Минобороны опровергло сообщения о гибели четырех военных на северо-западе сирийской провинции Хама при обстреле.