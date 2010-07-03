Движение в центре синей ветки метро ввели в график

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На центральном участке Арбатско-Покровской линии восстановили движение поездов после того, как на пути упал пассажир, сообщает Twitter подземки.

До этого составы несколько минут ходили с увеличенными интервалами.

Как уточнил "Интерфакс", ЧП произошло на "Арбатской". Упавший под прибывающий поезд пассажир остался жив. По данным источника, ради спасения человека напряжение контактного рельса снимали на семь минут.

Прежде чем движение ввели в график, пользователи Twitter жаловались, что поезда не ходят от "Курской" до "Киевской".

