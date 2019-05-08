На синей ветке метро увеличены интервалы движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

На центральном участке синей (Арбатско-Покровской) ветки московского метро поезда идут с увеличенными интервалами. Об этом сообщил Twitter метро.

"На центральном участке Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов", – сказано в сообщении.

Уточняется, что интервал движения увеличили из-за падения на путь пассажира. Спустя несколько минут после происшествия пресс-служба подземки сообщила, что движение поездов на этой ветке уже вводится в график.

Ранее поезда на Калужско-Рижской линии метро шли с увеличенными интервалами из-за неисправного светофора.