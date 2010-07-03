Рейс Москва – Рига задержали из-за запаха на борту SSJ 100

Новое происшествие с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Рейс Москва – Рига отложили из-за запаха гари в салоне лайнера.
Один из пассажиров рассказал телеканалу Москва 24, что накануне самолет рейса SU 2118 должен был вылететь из российской столицы в Ригу в 22:55 по московскому времени. Перед взлетом к лайнеру подогнали пожарные машины. При этом сами пассажиры ничего подозрительного в салоне не заметили.
По словам мужчины, всех пассажиров вывели из самолета, перевезли в зал ожидания, и спустя час отправили в Ригу уже другим Superjet. Самолет благополучно приземлился в столице Латвии в три ночи.
5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек.
В больницах остаются 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести. Пятеро пострадавших находятся в НИИ Склифосовского – четыре члена экипажа самолета и пассажир. Еще четверо пострадавших остаются в Институте Вишневского. Один человек находится в медцентре ФМБА.
SSJ100 – первый пассажирский самолет, разработанный в РФ. Его производство началось в 2011 году. Ранее в СМИ появлялись сообщения об отказе ирландской авиакомпании CityJet от самолетов. В январе 2019 года из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат была отложена на неопределенный срок поставка SSJ100 в Иран для местных авиакомпаний Aseman Airlines и Iran Air Tours.
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