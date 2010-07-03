Пять человек задержали за незаконную банковскую деятельность в Москве

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Сотрудники полиции пресекли деятельность группы из пяти человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, в общей сумме через них прошло более миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело.

Участники организованной группы открывали и вели счета юридических лиц, "транзит", кассовое обслуживание и выдачу наличных денежных средств за вознаграждение.

Отмечается, что подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а обналичивание осуществляли путем снятия денег с карт через банкоматы.

Таким образом фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения, в том числе создавая схемы по снижению НДС.

Полицейские провели обыски в домах и офисах подозреваемых, где изъяли электронные носители с перепиской, печати организаций, а также ключи для системы "Банк-Клиент".

Следственный комитет ранее завершил расследование уголовного дела девяти членов банды, обвиняемых хищении более 500 миллионов рублей.