Уголовное дело о хищении более 500 миллионов рублей направят в суд

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела девяти членов банды, обвиняемых в многомиллионных хищениях. В ближайшее время дело направят в суд, рассказали Агентству "Москва" в ГСУ СК по столице.

Как полагает следствие, 37-летний москвич создал преступное сообщество и привлек к нему людей, обладающих деловыми качествами и знаниями в бизнес-сфере.

В марте 2017 года был заключен договор уступки прав требования между одним из столичных банков и подконтрольной сообщникам фирме о приобретении неликвидных имущественных прав требований.

В результате сделки банк перечислил на расчетный счет общества, открытый в этом же банке, более 500 миллионов рублей, которые впоследствии путем обманных манипуляций были сняты участниками преступного сообщества.

В тот же период обвиняемые присвоили еще свыше 20 миллионов рублей, принадлежащих банку. В апреле 2017 года Банк России отозвал лицензию у банка, после чего были выявлены действия сообщников.

Одна из участниц преступного сообщества признала вину на стадии следствия и заключила досудебное соглашение. Ее приговорили к 3,5 годам колонии. Организатор преступного сообщества объявлен в международный розыск, ему предъявлено заочное обвинение.