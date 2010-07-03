Водитель скорой помощи сбил пешехода в центре Москвы

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Водитель автомобиля скорой помощи сбил пешехода в центре столицы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе Главного управления ГИБДД МВД по городу, водитель автомобиля совершил наезд на человека, переходившего проезжую часть в неположенном для этого месте.

ДТП произошло в районе дома №8 по улице Крымский Вал. Пострадавший госпитализирован.