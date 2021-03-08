Свыше 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Фото: МЧС России/ТАСС

В Забайкальском крае 23 вагона с углем сошли с рельсов. Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.

В результате аварии, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Инцидент на железной дороге случился в Могочинском районе на перегоне Чичатка – Жанна.

По информации источника, на место направлены два аварийно-восстановительных поезда. В связи с чем допускается задержка в движении шести поездов.

Из-за происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Угрозы экологической безопасности нет, пояснили железнодорожники.

Ранее говорилось, что в Амурской области с рельсов сошли 10 вагонов с углем. Участок Омутная – Сгибеево пришлось временно закрыть.