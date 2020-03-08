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Происшествия

20:13

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве школьника

происшествия

Фото: соцсети

Подросток, подозреваемый в убийстве своего 14-летнего друга, отправлен под домашний арест. Решение вынес Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Тело школьника с огнестрельным ранением головы обнаружили накануне на лестничной клетке жилого дома на улице Ижорского Батальона. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Позже подозреваемого задержали. Расследование дела взял на контроль Центральный аппарат Следственного комитета России.

Накануне в подмосковных Мытищах обнаружили в водостоке канализации тело младенца. По данному факту была инициирована проверка.

В ближайшее время СК установит обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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