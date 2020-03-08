Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля спасли 50 человек

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Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов рухнувшегося в китайской провинции Фуцзянь отеля. Об этом сообщает местное издание "Синьцзинбао".

Накануне сообщалось о 34 спасенных. Шестиэтажное здание отеля Xinjia Express, построенное в 2018 году, обрушилось в субботу. Отмечалось, что под завалами могут находиться около 70 человек.

По некоторым данным, рухнувший отель использовали для карантина в борьбе с коронавирусом. Ряд СМИ отмечали, что постояльцами гостиницы были подозреваемые на заражения коронавирусом, туда их поместили во избежание дальнейшего возможного распространения вируса.

В настоящее время причина обрушения гостиницы остается неизвестной. Информации о погибших и раненых также не поступало. Поисковики продолжают спасательную операцию.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число случаев заболевания в стране достигло почти 80,7 тысячи. Число жертв коронавируса в Китае превысило три тысячи, за сутки умерли 27, выздоровели 1661.

